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Spor

Galatasaray Daikin sezonun 6. galibiyetini aldı

Galatasaray Daikin, Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında oynanan Muratpaşa Belediye Sigorta Shop karşılaşmasını 3-2'lik skorla kazandı ve sezonun 6. galibiyetini almayı başardı.

AA16 Aralık 2023 Cumartesi 17:46 - Güncelleme:
Galatasaray Daikin sezonun 6. galibiyetini aldı
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. hafta mücadelesinde Galatasaray Daikin, Muratpaşa Belediye Sigorta Shop'u 3-2 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla 6. galibiyetine imza atarken, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop ise 7. mağlubiyetini aldı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Selçuk Görmen, Caner Çildir

Galatasaray Daikin: Fatma Beyaz, Cuttino, Eggleston, Ayçin Akyol, Tashiro, İlkin Aydın (Bihter Yarkın Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Yağmur Karaoğlu, Duygu Düzceler)

Muratpaşa Belediye Sigorta Shop: Burcu Şentürk, Guerra, Hande Korkut, Markova, Micaya, Ceren Karagöl (Derya Çayırgan, Samedy)

Setler: 25-21, 26-24, 23-25, 27-29, 15-11

Süre: 145 dakika (27, 30, 26, 42, 20)

  • Galatasaray Daikin
  • Muratpaşa Belediye Sigorta Shop
  • Sultanlar Ligi

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