Galatasaray Daikin sezonun 6. galibiyetini aldı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. hafta mücadelesinde Galatasaray Daikin, Muratpaşa Belediye Sigorta Shop'u 3-2 mağlup etti.
Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla 6. galibiyetine imza atarken, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop ise 7. mağlubiyetini aldı.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Selçuk Görmen, Caner Çildir
Galatasaray Daikin: Fatma Beyaz, Cuttino, Eggleston, Ayçin Akyol, Tashiro, İlkin Aydın (Bihter Yarkın Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Yağmur Karaoğlu, Duygu Düzceler)
Muratpaşa Belediye Sigorta Shop: Burcu Şentürk, Guerra, Hande Korkut, Markova, Micaya, Ceren Karagöl (Derya Çayırgan, Samedy)
Setler: 25-21, 26-24, 23-25, 27-29, 15-11
Süre: 145 dakika (27, 30, 26, 42, 20)