28 Mart 2026 Cumartesi / 10 Sevval 1447
  • Galatasaray Daikin, Türk Hava Yolları'nı set vermeden yendi
Spor

Galatasaray Daikin, Türk Hava Yolları'nı set vermeden yendi

Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik ilk maçında deplasmanda karşı karşıya geldiği Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti.

AA28 Mart 2026 Cumartesi 16:58 - Güncelleme:
Galatasaray Daikin, Türk Hava Yolları'nı set vermeden yendi
Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik ilk maçında Galatasaray Daikin, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, 2 galibiyete ulaşacak takımın tur atlayacağı seride 1-0 öne geçti.

Seride ikinci mücadele, 12 Nisan Pazar günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Nurper Özbar, Uğur Ateş

TÜRK HAVA YOLLARI: Bergmann, Karmen Aksoy, Nicoletti, Tuğba İvegin, Büşra Kılıçlı, Ratzke (Melis Yılmaz, Alondra, Çağla Çiçekoğlu, Orthmann, Merve Nezir, Bahar Akbay)

GALATASARAY DAİKİN: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Sylla, YuanYuan (Eylül Yatgın)

SETLER: 21-25, 17-25, 11-25

SÜRE: 70 dakika (26, 24, 20)

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta faciaya ramak kala: Öğrenci servisinin freni boşaldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
