İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2026 Salı / 25 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1711
  • EURO
    50,4242
  • ALTIN
    6369.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray Daikin yarın Darta Bevo'yu konuk edecek
Spor

Galatasaray Daikin yarın Darta Bevo'yu konuk edecek

Galatasaray Daikin, Kadınlar CEV Kupası 8'li Final turu rövanş maçlarında Belçika ekibi Darta Bevo ile karşılaşacak.

AA13 Ocak 2026 Salı 11:04 - Güncelleme:
Galatasaray Daikin yarın Darta Bevo'yu konuk edecek
ABONE OL

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar CEV Kupası 8'li Final turu rövanş maçlarında yarın Belçika temsilcisi Darta Bevo'yu konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak maç, saat 19.30'da başlayacak.

Darta Bevo ile Belçika'da yaptığı ilk maçı 25-15, 25-22 ve 25-14'lük setlerle zorlanmadan 3-0 kazanan sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde 2 set alması durumunda adını play-off'a yazdıracak.

Galatasaray, tur atlaması durumunda play-off'ta Türk Hava Yolları-Allianz MTV Stuttgart eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

  • Darta Bevo
  • Galatasaray Daikin
  • CEV Kupası

ÖNERİLEN VİDEO

Küçük çocuğun büyük yüreği: Ambulans için trafiği durdurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.