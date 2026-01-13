Galatasaray Daikin yarın Darta Bevo'yu konuk edecek

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar CEV Kupası 8'li Final turu rövanş maçlarında yarın Belçika temsilcisi Darta Bevo'yu konuk edecek.



Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak maç, saat 19.30'da başlayacak.

Darta Bevo ile Belçika'da yaptığı ilk maçı 25-15, 25-22 ve 25-14'lük setlerle zorlanmadan 3-0 kazanan sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde 2 set alması durumunda adını play-off'a yazdıracak.

Galatasaray, tur atlaması durumunda play-off'ta Türk Hava Yolları-Allianz MTV Stuttgart eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.