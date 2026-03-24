24 Mart 2026 Salı / 6 Sevval 1447
  Galatasaray Daikin'de başantrenör Alberto Bigarelli ameliyat oldu
Galatasaray Daikin'de başantrenör Alberto Bigarelli ameliyat oldu

Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Galatasaray Daikin'de başantrenörü Alberto Bigarelli'nin ameliyat edildiği açıklandı.

AA24 Mart 2026 Salı 13:08
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, başantrenörü Alberto Bigarelli'nin omurilik kanalına düşmüş bel fıtığı parçalarının çıkarılması (lomber sekestrektomi) için ameliyat edildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'mızın başantrenörü Alberto Bigarelli, sponsor hastanemiz Acıbadem'de lomber sekestrektomi ameliyatı geçirmiştir. Başantrenörümüz dinlenme sürecinin devamı nedeniyle Ankara deplasmanında takımımızın başında yer alamayacaktır. Takımımız, karşılaşmaya yardımcı antrenörümüz Emre Türkileri yönetiminde çıkacaktır. Başantrenörümüz Alberto Bigarelli'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

