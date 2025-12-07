Galatasaray Daikin'den geri dönüş

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Daikin, THY'yi konuk etti.

Burhan Felek Salonu'nda oynanan maçı Galatasaray Daikin 3-1 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren setler 23-25, 25-22, 25-13 ve 25-15 şeklinde sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray Daikin, ligdeki 7. galibiyetini aldı. THY ise bu sezon 6. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Zeren Spor deplasmanına gidecek. THY ise sahasında Aydın Büyükşehir Bld. ile karşılaşacak.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Yasin Çalışkan

Galatasaray Daikin: Naz Aydemir Akyol, İlkin Aydın, Yuanyuan, Grobelna, Sylla, Yasemin Güveli (Eylül Akarçeşme Yatgın, Lukasik, Carutasu, Ayçin Akyol, Bongaerts)

Türk Hava Yolları: Tuğba İvegin, Bahar Akbay, Adelusi, Bergmann, Karmen Aksoy, Ratzke (Melis Yılmaz, Büşra Kılıçlı, Alondra, Merve Nezir, Orthmann)

Setler: 23-25, 25-22, 25-13, 25-15

Süre: 109 dakika (29, 33, 23, 24)