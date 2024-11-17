Galatasaray Daikin'den rahat galibiyet

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Daikin, sahasında Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Kalandadze, Timmerman, Bongaerts (Eylül Yatgın, Yasemin Özel, Aslıhan Kılıç)
Nilüfer Belediyespor Eker: Eda Kafkas, Milenkovic, Firdevs Kiremitçi, Szczurowska, Melisa Bükmen, Bilge Paşa (Işıl Öz, Selin Adalı, Ezgi Uludağ, Zeynep Yaşar)
Setler: 25-17, 25-11, 18-25, 26-24
Süre: 116 dakika (37, 20, 29, 30)