İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2026 Pazartesi / 25 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,3908
  • EURO
    53,4686
  • ALTIN
    6822.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray defteri kapanıyor mu? Mauro Icardi'ye sürpriz talip
Spor

Galatasaray defteri kapanıyor mu? Mauro Icardi'ye sürpriz talip

Sezon sonunda Galatasaray'daki sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki başarılı golcü Mauro Icardi hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'ye Birleşik Arap Emirlikleri'nden talip çıktı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ11 Mayıs 2026 Pazartesi 10:04 - Güncelleme:
Galatasaray defteri kapanıyor mu? Mauro Icardi'ye sürpriz talip
ABONE OL

Sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğunu kazandı.

Galatasaray'da başarılarla dolu bir 4 sezon geçiren Mauro Icardi, 'Aşkın Olayım' şarkısı eşliğinde taraftarlara veda etti.

Camiada Arjantinli yıldıza yeni sözleşme teklif edilmesine yönelik çağrılar sürerken 33 yaşındaki santrfor ile ilgili ortaya atılan transfer iddiası dikkat çekti.

PALM CITY PEŞİNDE

Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Palm City, Mauro Icardi ile ilgileniyor.

SPONSOR YARDIMCI OLACAK

Haberin detaylarında BAE ekibinin, bir Türk markasının sponsor olmasıyla birlikte 33 yaşındaki Arjantinli yıldız golcüyü kadrosuna katacağı belirtildi.

GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray kariyerinde 133 resmi maça çıkan Mauro Icardi bu karşılaşmalarda 77 gol ve 25 asistlik skor katkısı sağladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Ehliyeti kaptırdı, polise yakalandı! Alkollü kadın sürücü ortalığı birbirine kattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.