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Spor

Galatasaray dejavuyu yaşadı! Aslan, Kasımpaşa'da yara aldı

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Maçın sonucu ligin ilk yarısındaki gibi 3-3 bitti. Sarı kırmızılı ekip bu sonuçla şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puandan oldu. İşte detaylar...

AKŞAM3 Mart 2025 Pazartesi 09:06 - Güncelleme:
Galatasaray dejavuyu yaşadı! Aslan, Kasımpaşa'da yara aldı
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G.Saray son 6 resmi maçta 1 galibiyet alabildi!..

16 gole ulaşan Osimhen 6 penaltıyı gole çevirdi.

Aslan 2 dakikada 2 gol atıp 2-1'den döndü ama yetmedi.

Buruk, tribünde olduğu maçta 4-3-2-1 sistemiyle çıktı. Paşa coşkulu başladı ama Osimhen'in penaltısı ile Aslan toparlandı. Rize ve F.Bahçe maçlarının aksine G.Saray'da orta alan hata verdi. Paşa boşluklar yakaladı, Muslera 4 net kurtarış yaptı. Aslan'ın denemeleri olsa da ev sahibi üreten taraftı. Bol gollü bitebilecek ilk yarıda tek gol oldu. 2. devre Kasımpaşa çok baskılı girdi, savunmanın anlaşamadığı kornerde Ouanes cezayı kesti, Brekalo 61'de 2-1'e getirdi. Aslan adeta geri düşünce kendine geldi, ablukaya aldı. 69'da Lemina, 71'de Osimhen 3-2 yaptı! Cuesta-Kaan girdi, oyun düştü. 85'te Hajradinovic penaltıyla eşitledi. Beraberlikten sonra CimBom'da motivasyon kalmadı. Ligin ilk yarısındaki gibi yine aynı skorla bitti.

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