Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray Demba Ba ile anlaşmaya vardı

Forvete iki takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Alan Carvalho'yu listenin başına yazarken, Demba Ba konusundaki tüm pürüzleri de aştı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Forvete iki takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Alan Carvalho'yu listenin başına yazarken, Demba Ba konusundaki tüm pürüzleri de aştı. 33 yaşındaki Senegalli forvetle 5 aylığına 1.3 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varıldı. Tecrübeli futbolcunun kulübü Shaghai Shenhua ile de sezon sonuna kadar ücretsiz kiralama konusunda el sıkışıldı. Ancak sarı-kırmızılılar yaşı nedeniyle Demba Ba için biraz daha bekleme kararı aldı. İkinci forvet olarak düşünülen Ba'dan daha iyi bir alternatif bulunmazsa bu transfer resmiyete dökülecek.

1985 doğumlu yıldız oyuncu, sakatlık problemi olmadığını ve İstanbul'da kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçmeye hazır olduğunu bildirdi.

(Sabah)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İpi asansöre takılınca vahşet kaçınılmaz oldu

İpi asansöre takılınca vahşet kaçınılmaz oldu

2019 Ankara hac kura çekiliş sonuçları sıralı yedek tam liste isim isim

2019 Ankara hac kura çekiliş sonuçları sıralı yedek tam liste isim isim

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA