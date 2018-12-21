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Galatasaray, Demba Ba transferinde sona yaklaştı

Galatasaray, Demba Ba için Shanghai Shenhua'dan haber bekliyor. Sarı kırmızılılar, Çin ekibinin onay vermesi halinde 33 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katacak.

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Devre arasında kadrosuna 2 forvet katmak için çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, Senegalli oyuncuyla anlaşma aşamasına geldi.

Galatasaray yönetimi, Demba Ba'nın menajeriyle yapılan son görüşmenin ardından Shanghai Shenhua kulübünün cevabını bekliyor.

Çin ekibinin transfere onay vermesi halinde, 33 yaşındaki oyuncu sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralanacak.

Galatasaray, Demba Ba'ya bu süre için 1.2 milyon Euro ücret ödeyecek.

Türkiye'de ilk olarak Beşiktaş forması giyen Demba Ba, daha sonra Çin'in yolunu tuttu. Yaşadığı sakatlığın ardıdnan futbola 6 ay ara veren Senegalli oyuncu, 2 sezon önce Beşiktaş, geçen sezon da Göztepe'de kiralık olarak forma giydi.

Bu sezon Shanghai Shenhua ile 17 maça çıkan Demba Ba 6 gol attı, 2 asist yaptı.

(Ntvspor

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