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Spor

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor mesaisinde

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla başladı.

IHA17 Mayıs 2023 Çarşamba 15:14 - Güncelleme:
Galatasaray, Demir Grup Sivasspor mesaisinde
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Demir Grup Sivasspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

İlk yarıda Sivas'ta oynanan karşılaşmayı, sarı-kırmızılılar 2-1'lik skorla kazanmıştı. Galatasaray'ın gollerini Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz kaydederken, Sivasspor'un tek golü ise Erdoğan Yeşilyurt'tan gelmişti.

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