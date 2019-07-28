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Galatasaray, Deniz Türüç'ü bitirdi

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, “3 Ağustos’a kadar Deniz’le ilgili gündem olabilir. Ancak bu tarihten sonra onu vermeyiz” dedi ama Cim-Bom, oyuncuyu bitirdi.

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2019-2020 sezonu hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Kayserispor’da kaptan Deniz Türüç’ün transfer olup olmayacağı konuşuluyordu. Takımla birlikte çalışmalarını sürdüren Deniz Türüç ile ilgili olarak Başkan Erol Bedir, “Galatasaray ve Fenerbahçe ile görüşmeler var. Belli noktalara gelindi ama şu an neticelenmiş bir durum yok. 3 Ağustos’a kadar Deniz gündemde olabilir ama bu tarihten sonra kaptanımızı vermemiz söz konusu olamaz” dedi. Bedir’in bu açıklamalarından sonra Galatasaray tekrar devreye girdi ve 3.5 milyon euro karşılığında 26 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusuyla kesin olarak anlaşma sağladı.
 
KİRALIK OZORNWAFOR
 
Alınan bilgilere göre; Galatasaray, Deniz Türüç karşılığında Kayserispor’a kiralık olarak birkaç isim de verecek. 20 yaşındaki Nijeryalı stoper Ozornwafor’un, seneye Kayserispor’da kiralık oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Onun haricinde birkaç genç ismin daha Anadolu temsilcisine gönderilmesi bekleniyor.
 
Akşam
 

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