Galatasaray Denizlispor maçı hangi kanalda? Galatasaray Denizlispor maçı saat kaçta, şifreli mi? gibi soruların yanıtları tüm futbol severler tarafından araştırılıyor. Denizlispor-Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Galatasaray yeni sezona moralli başlamak için deplasmanda galibiyet arayacak. Sarı-kırmızılı takımda yardımcı antrenör Hasan Şaş da cezalı olduğu için müsabakada yedek kulübesinde yer alamayacak. Galatasaray Denizlispor maçına dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik....

GALATASARAY DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Denizlispor maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, ŞİFRELİ Mİ?

16 Ağustos Denizlispor Galatasaray Cuma günü Denizli Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

GALATASARAY'IN DENİZLİSPOR MAÇI KADROSU...

Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Jean Michaël Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Erencan Yardımcı, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Mbaye Diagne, Emre Mor.

FATİH TERİM CEZALI...

Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmada takımının başında bulunamayacak. Süper Lig'de geçen sezonun 33. haftasında hakem tarafından tribüne gönderilen Terim'e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç men cezası verilmişti. Cezasının birini geçen sezonun son haftasındaki karşılaşmada, birini de TFF Süper Kupa'da Akhisarspor ile oynanan maçta çeken Terim, Yukatel Denizlispor müsabakasıyla cezasını tamamlayacak.

9 OYUNCU AYRILDI

Sarı-kırmızılı takım, yeni sezon öncesinde 9 futbolcuyla yollarını ayırdı.

Brezilyalı futbolcu Fernando Reges'i Sevilla'ya satan Galatasaray, sözleşmeleri sona eren Muğdat Çelik, Eren Derdiyok ve Sinan Gümüş ile devam etmeme kararı aldı.

Galatasaray genç oyuncuları İsmail Çipe'yi İstikbal Mobilya Kayserispor'a, Recep Gül'ü de Westerlo'ya kiralarken, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru, Badou Ndiaye ve Semih Kaya ise takımlarına döndü.