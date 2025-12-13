Galatasaray deplasmanda 2 maç sonra kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de 2 maç sonra dış sahada 3 puan aldı.

Ligde 12. haftada konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, 14. haftada ise dış sahada Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Ligde 2 maçlık deplasman galibiyet hasreti yaşayan Galatasaray, Antalyaspor'u mağlup ederek kötü istatistiğini sonlandırdı.

ANTALYASPOR'A SON 19 MAÇTA MAĞLUP OLMADI

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 19 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Akdeniz temsilcisi karşısındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2'lik skorla yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 19 lig müsabakasında yenilgi yüzü görmedi.

Bu süreçteki 15. galibiyetini alan Galatasaray, 4 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda Galatasaray 45, galibiyete hasret kalan Antalyaspor ise 10 kez fileleri havalandırabildi.

SARI-KIRMIZILI EKİP, SON 7 MAÇI KAZANDI

Galatasaray, Akdeniz temsilcisiyle üst üste yaptığı 7. maçtan da 3 puanla yarıldı.

Antalyaspor karşısında son puan kaybını 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında 1-1'lik skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7 lig müsabakasını da kazandı. Galatasaray, bu süreçte 19 gol atarken kalesinde sadece 3 gol gördü.

KALESİNİ YİNE GOLE KAPATAMADI

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 9 maçın 8'inde kalesinde gol gördü.

Ligde sezonun ilk 7 maçında sadece 2 gol yiyen Galatasaray, sonrasındaki süreçte skor olarak istediğini alsa da kalesini gole kapatmakta zorlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 8. haftadaki Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte çıktığı son 9 lig müsabakasının 8'inde en az 1 kez gol yedi. Galatasaray, bu dönemde sadece bir mücadelede kalesini gole kapatmayı başardı.

Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 10 golü kalesinde gördü.