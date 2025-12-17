İSTANBUL 14°C / 4°C
Spor

Galatasaray deplasmanda Bosna ekibini farklı mağlup etti

Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun son haftasında konuk olduğu Bosna Hersek ekibi Igokea m:tel'i 82-65 mağlup etti.

AA17 Aralık 2025 Çarşamba 22:34 - Güncelleme:
Galatasaray deplasmanda Bosna ekibini farklı mağlup etti
Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun son haftasında Galatasaray MCT Technic, deplasmanda Bosna Hersek ekibi Igokea m:tel'i 82-65 yendi.

Laktasi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 22-11 önde geçen sarı-kırmızılılar, devre arasına da 41-33 üstünlükle gitti.

İkinci devrede de skor avantajını koruyan Galatasaray MCT Technic, üçüncü periyodunu 61-47 önde bitirdiği mücadeleyi 82-65 kazandı.

Sarı-kırmızılılarda Buğrahan Tuncer, 16 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Ev sahibi takımda ise Javon Bess ve Marko Jeremic'in 14'er sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Son 16 turuna yükselmeyi daha önce garantileyen Galatasaray MCT Technic, grup maçlarını 5 galibiyet, bir mağlubiyetle zirvede bitirdi. Igokea m:tel ise bir galibiyet, 5 mağlubiyetle son sırada yer aldı.

