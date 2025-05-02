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Spor

Galatasaray, deplasmanda farklı kaybetti

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 28. hafta maçında Galatasaray, Manisa Basket Divissa'ya konuk oldu. Muradiye Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Manisa Basket, 94-75 kazandı.

AA2 Mayıs 2025 Cuma 21:05 - Güncelleme:
Galatasaray, deplasmanda farklı kaybetti
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Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 28. hafta maçında Galatasaray, Manisa Basket Divissa'ya konuk oldu.

Muradiye Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Manisa Basket, 94-75 kazandı.

Karşılaşma her iki takımın karşılıklı sayılarıyla başladı. Ev sahibi ekip, maçın 5. dakikasına Thomas ve Buğra Çal'ın etkili oyunuyla 13-12 önde girdi. Baskıyı sürdüren Manisa Basket Divissa, Acuil'in pota altından bulduğu sayılarla periyodu 25-23 üstünlükle bitirdi.

İkinci çeyrekte Buğra Çal ve Acuil ile etkili olan Manisa Basket Divissa, 15. dakikaya 42-34 önde girmeyi başardı. Kalan bölümde Galatasaray eşitliği yakalasa da öne geçemedi. Hücumlarından yararlanamayan rakibine karşı iyi oynayan Manisa Basket Divissa, soyunma odasına 51-39 önde gitti.

Üçüncü çeyreğin başında Manisa Basket Divissa, Chiozza ve Besson'un 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetli atışlarla farkı 21 sayıya çıkardı: 60-39. Farkı kapatmaya çalışan Galatasaray'da Cummings ve Buğrahan Tuncer'in sayılarına ev sahibi ekip, Besson ve Thomas ile cevap verdi. White Jr ile 3 sayı çizgisinin gerisinden sayılar bularak farkı açan Manisa Basket Divissa, periyodu 80-55 önde tamamladı.

Final periyoduna 25 sayılık farkın rahatlığıyla başlayan Manisa temsilcisi, son 5 dakikasına 88-59 önde girdiği maçtan 94-75 galip ayrıldı.

Salon: MOSTEM

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ali Şakacı, Tolga Akkuşoğlu

Manisa Basket Divissa: Chiozza 12, Acuil 13, Buğra Çal 10, Besson 14, Thomas 15, Elmore 5, White Jr 18, Yunus Emre Sonsırma 7

Galatasaray: Sadık Emir Kabaca 6, Cummings 8, Palmer Jr 12, Delgado 8, Göksenin Köksal 5, Young 4, Wallace 2, Blumbergs 4, Samet Geyik 2, İzundu 13, Buğrahan Tuncer 11

1. periyot: 25-23

Devre: 51-39

3. periyot: 80-55

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