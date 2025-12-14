İSTANBUL 12°C / 7°C
  Galatasaray, deplasmanda farklı kazandı
Spor

Galatasaray, deplasmanda farklı kazandı

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında deplasmanda Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 96-64 mağlup etti.

14 Aralık 2025 Pazar 17:50
Galatasaray, deplasmanda farklı kazandı
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 96-64 yendi.

Salon: Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi

Hakemler: Barış Turgut, Sezer Bor, Rahmi Güner

Dardanel Çanakkale Belediyespor: Meryem Gültekin 6, Dilara Tongar 9, Elif Emirtekin 10, Simge Tokmak 10, Başak Altunbey 12, Saliha Mandıracı 15, Nisa Yalçın 2

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 6, Sude Yılmaz 7, Ayşe Cora Yamaner 9, Derin Erdoğan 16, Johannes 12, Kuier 13, Williams 11, Oblak 5, Gökşen Fitik 2, Elif Bayram 9, Sehernaz Çidal 3, Zeynep Gül 3

1. Periyot: 16-26

Devre: 27-48

3. Periyot: 39-67

