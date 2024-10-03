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Spor

Galatasaray deplasmanda galibiyete hasret

UEFA Avrupa Ligi'nde Rigas Skola ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda çıktığı son 5 müsabakayı kazanamadı.

3 Ekim 2024 Perşembe 23:37 - Güncelleme:
Galatasaray deplasmanda galibiyete hasret
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UEFA Avrupa Ligi'nde Rigas Skola ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda çıktığı son 5 müsabakayı kazanamadı.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk deplasman maçında Manchester United'ı 3-2 yenen Galatasaray, sonrasında dış sahada Bayern Münih'e 2-1, Kopenhag'a 1-0 mağlup oldu.

Grubunu üçüncü tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda devam eden Galatasaray, sahasında 3-2 yendiği Çekya temsilcisi Sparta Prag'a deplasmanda 4-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

Galatasaray, üst üste dördüncü dış saha yenilgisini ise bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off maçında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 3-2'lik skorla yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak RFS ile 2-2 berabere kalarak dış sahadaki galibiyet hasretini dindiremedi.

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