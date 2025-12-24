İSTANBUL 14°C / 10°C
Spor

Galatasaray deplasmanda galip

Basketbol Süper Ligi'nin 12. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda OGM Ormanspor'u 67-63'lük skorla mağlup etti.

AA24 Aralık 2025 Çarşamba 16:36 - Güncelleme:
Galatasaray deplasmanda galip
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda OGM Ormanspor'u 67-63 yendi.

Ligde bu sezon Galatasaray 9'uncu galibiyetini elde ederken, OGM Ormanspor 9'uncu mağlubiyetini yaşadı.

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Yiğit Gönültaş, Oğuzhan Güzel, Süleyman Tepe

OGM Ormanspor: Gamze Takmaz 5, Duygu Özen 2, Kübra Erat 16, Shields 19, Fraser 14, Damla Gezgin 7, Yaren Düzcü, Banu Şimşek

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 4, Oblak 11, Ayşe Cora Yamaner 2, Juhasz 25, Elif Bayram, Williams 15, Sude Yılmaz 3, Gökşen Fitik, Derin Erdoğan 5, Kuier 2, Sehernaz Çidal

1. Periyot: 19-18

Devre: 39-34

3. Periyot: 50-46

  • OGM Ormanspor
  • Galatasaray
  • Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

