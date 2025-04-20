Galatasaray deplasmanda kayıp

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 26. haftasında Darüşşafaka Lassa, Galatasaray'ı 94-87 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ligde çıktığı son 6 maçta 4. kez mağlup oldu ve 39 puanla 6. sırada yer aldı.

Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: Yener Yılmaz, Tolga Edis, Alper Gökçebel

Darüşşafaka Lassa: Muhaymin Mustafa, Moore 24, Tinkle 13, Gach 19, Brajkovic 6, Sibande 8, Appleby 13, Enes Berkay Taşkıran 5, Pecarski 2, Ege Demir 4, Tarık Sezgün

Galatasaray: Young 10, Cummings 23, Palmer 20, Delgado 1, Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca 5, Blumbergs 3, Izundu 12, Buğrahan Tuncer 13, Samet Geyik

1. Periyot: 19-17

Devre: 39-38

3. Periyot: 58-61