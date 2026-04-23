Spor

Galatasaray deplasmanda Merkezefendi'yi geçti

Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ertelenen maçta Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i deplasmanda 90-82 mağlup etti.

AA23 Nisan 2026 Perşembe 21:56 - Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında ertelenen maçta Galatasaray MCT Technic, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 90-82 yendi.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ali Şakacı, Alper Özgök

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Griffin 13, Zoriks 4, Miles 6, Roko Badzim 25, Mahir Ağva 4, Emre Tanışan 2, Bleijenbergh 14, Ömer Can İlyasoğlu 6, Cazalon, Omic 4, Egemen Güven 2

Galatasaray MCT Technic: Robinson, Can Korkmaz 9, Palmer 2, Gillespie 2, White 8, Ellis, Meeks 17, Rıdvan Öncel 13, Buğrahan Tuncer 15, Petrucelli 12, Muhsin Yaşar 12

1. Periyot: 18-20

Devre: 32-47

3. Periyot: 52-72

