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Spor

Galatasaray derbi hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı derbi mücadelesinin hazırlıklarını sürdürdü.

AA7 Mayıs 2025 Çarşamba 21:29 - Güncelleme:
Galatasaray derbi hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 10 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 10'a 2 topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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