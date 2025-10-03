İSTANBUL 23°C / 16°C
Galatasaray derbi hazırlıklarını tamamladı! Maçtan önce Osimhen gelişmesi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı ekipte Osimhen de takımla beraber çalıştı.

3 Ekim 2025 Cuma 21:34
Galatasaray derbi hazırlıklarını tamamladı! Maçtan önce Osimhen gelişmesi
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas uygulamalarıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

OSİMHEN DE İDMANDA YER ALDI

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, sarı kırmızılıların Beşiktaş maçı öncesi yaptığı son antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

BURUK, OSIMHEN İÇİN NE DEMİŞTİ?

Osimhen'in Beşiktaş derbisine yetişme ihtimali hakkında sorulan soruya cevap veren Buruk, "Osimhen'in önemli bir sıkıntısı yok. Bugün dinlendirdik, yarın bizimle antrenmanda olacak. Uzun bir aradan sonra maç oynadı. Yorgunlukla beraber kramplar girdi." ifadelerini kullanmıştı.

Sarı-kırmızılı takım, derbide yarın Beşiktaş'ı konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

