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Spor

Galatasaray derbi için İzmir'den İstanbul'a doğru yola çıktı

Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını İzmir'de sürdüren Galatasaray, bugünkü antrenmanın ardından uçakla İstanbul'a hareket etti.

IHA13 Mart 2022 Pazar 16:24 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 16:24
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah İzmir'de yaptığı antrenmanla devam etti.

Altay'ın Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda Teknik Direktör Domenec Torrent yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve top kapma, pas çalışmasıyla başladı. Daha sonra tam sahada taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman bir kalede duran top, diğerinde ise şut çalışmasıyla tamamlandı.

Galatasaray daha sonra İzmir'den uçakla İstanbul'a hareket etti.

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