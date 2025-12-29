İSTANBUL 7°C / 4°C
29 Aralık 2025 Pazartesi / 10 Recep 1447
Spor

Galatasaray, derbi mesaisine başladı: Eren Elmalı takıma döndü

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Hak mahrumiyeti cezası sona eren Eren Elmalı da takımla birlikte antrenmanlara katıldı.

AA29 Aralık 2025 Pazartesi 22:47 - Güncelleme:
Galatasaray, derbi mesaisine başladı: Eren Elmalı takıma döndü
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile 5 Ocak'ta Gaziantep'te karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana dinamik ısınmayla başlayan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaptı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.

Hak mahrumiyeti cezası sonlanan Eren Elmalı, takımla birlikte çalışmalara başladı.

