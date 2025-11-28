İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2025 Cuma / 8 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5137
  • EURO
    49,3861
  • ALTIN
    5765.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, derbi mesaisini sürdürdü
Spor

Galatasaray, derbi mesaisini sürdürdü

Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde bugün yapılan antrenmanla Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdürdü.

AA28 Kasım 2025 Cuma 20:49 - Güncelleme:
Galatasaray, derbi mesaisini sürdürdü
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idmanın topla ısınmayla başladığı belirtildi.

Üçerli grup halinde 8'e 2 pasla devam eden idmanın taktik çalışmayla sona erdiği aktarıldı.

Victor Osimhen'in antrenmanın ilk bölümünde takımla, sonrasında fizyoterapist ve atletik performans uzmanı eşliğinde sahada özel bir program dahilinde çalıştığı aktarıldı. Yunus Akgün'ün ise salon ve sahada bireysel çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Mario Lemina'nin tedavilerinin ardından bireysel çalışmalarına başladığı, Singo ve Jakobs'un ise günü tedaviyle geçirdiği kaydedildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Virajı alamadı, yan yattı: İnşaat malzemeleri sokağa saçıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.