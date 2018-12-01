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Galatasaray derbilerde deplasmanda maç kazanamıyor

Vodafone Park'ta Beşiktaş'a konuk olacak sarı-kırmızılı takım, bu kulvarda deplasmanda oynadığı son 7 derbinin 3'ünden beraberlikle, 4'ünden ise mağlubiyetle ayrıldı.

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Spor Toto Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, son dönemde deplasmanda oynadığı derbileri kazanamıyor.

Sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı bu kulvarda deplasmanda yaptığı son 7 maçta galip gelemedi.

Rakip sahada son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunda, 4 Ocak 2015'te Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçta alan Galatasaray, sonraki 7 deplasman müsabakasından 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrıldı.

Bu dönemde Beşiktaş'a konuk olduğu 3 derbide 2 yenilgi ve bir beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı 4 maçın 2'sinde berabere kaldı, 2'sini kaybetti.

Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 4 kez ağları havalandırırken kalesinde 11 gol gördü.

Deplasmandaki son 7 derbi

Galatasaray'ın Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 7 derbi ve sonuçları şöyle:

Sezon Organizasyon Rakip Sonuç

2014-2015 Süper Lig Fenerbahçe 1-0

2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe 1-1 Süper Lig Beşiktaş 2-1

2016-2017 Süper Lig Beşiktaş 2-2 Süper Lig Fenerbahçe 2-0

2017-2018 Süper Lig Beşiktaş 3-0 Süper Lig Fenerbahçe 0-0

Son 13 derbinin birini kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yaptığı son 13 maçın sadece birini kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Beşiktaş ile oynadığı 6 maçın 4'nü kaybetti, birinde berabere kaldı, birinden ise galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 7 maçta ise 2 mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşadı.

Rakipleriyle oynadığı bu 13 derbide 8 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 15 gole engel olamadı.

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