Galatasaray derbilerde kayıp

Sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'la Süper Lig'de çıktığı son 15 derbinin sadece birinde galip gelebildi.

Galatasaray, bu sürede Fenerbahçe ile oynadığı 8 maçta 2 mağlubiyet ve 6 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ile oynadığı 7 maçın 5'ini kaybetti, birinde berabere kaldı, birinden ise galibiyetle ayrıldı.

Rakipleriyle oynadığı bu 15 derbide 9 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 17 gole engel olamadı.