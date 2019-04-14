Galatasaray derbilerde kayıp
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, son dönemde bu kulvarda oynanan derbilerde kötü bir istatistiğe sahip.
Sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'la Süper Lig'de çıktığı son 15 derbinin sadece birinde galip gelebildi.
Galatasaray, bu sürede Fenerbahçe ile oynadığı 8 maçta 2 mağlubiyet ve 6 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ile oynadığı 7 maçın 5'ini kaybetti, birinde berabere kaldı, birinden ise galibiyetle ayrıldı.
Rakipleriyle oynadığı bu 15 derbide 9 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 17 gole engel olamadı.
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