18 Mart 2020 Çarşamba 09:38 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 09:41

Galatasaray ile oynadığı derbiden golsüz beraberlikle ayrılarak zirve yarışında önemli bir fırsatı kaçıran Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yabancı futbolcuları maça motive etmekte bir hayli zorlandığı ortaya çıktı.

Derbiden iki gün önce BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde koronavirüs salgını üzerine bir toplantı gerçekleştiren yabancı futbolcuların, “Türkiye Futbol Federasyonu bu haftaki maçları neden ertelemiyor? Bu maçı oynamak zorunda mıyız?” ifadelerini kullandıkları belirlendi.

Özellikle Atiba’nın hem kendisi hem de ailesi adına çok tedirgin olduğu öğrenildi. Kanadalı oyuncunun yabancı takım arkadaşlarıyla görüşerek ne hissettiklerini sorduğu bildirildi.

Yerli futbolcular adına kaptan Burak Yılmaz gelişmeleri takip ederken, yabancı oyuncuların kendi aralarında yaptıkları toplantının ardından yaşadıkları tedirginliği Teknik Direktör Sergen Yalçın’a ilettiği ifade edildi.

Konunun hem sağlık hem de devleti ilgilendirmesi nedeniyle futbolcuları doktor ve yönetime yönlendiren deneyimli teknik adam, derbi gününe kadar motivasyon anlamında kafasındaki planları hayata geçiremedi.

Futbolcularla tesislerde bir araya gelen yönetim ve sağlık heyetinin söz konusu kararın Bilim Kurulu tavsiyesiyle alındığını belirterek, maçı oynamaktan başka seçeneklerinin olmadığını aktardığı kaydedildi.

Bu bilgilendirme sonrası futbolcuların isteksiz bir şekilde Türk Telekom Stadı’na giderek maça çıktıkları vurgulandı.

(Milliyet)