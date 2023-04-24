Rachid Ghezzal'ın durumu belli oldu

Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal, derbide formasından uzak kalacak.

Kasığında yırtık tespit edilen Cezayirli yıldızın sakatlığının bir ay daha devam etmesi bekleniyor.

Beşiktaş, Galatasaray ile Süper Lig'in 32. haftasında 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ın başarılı kanat oyuncusu Rachid Ghezzal bu sezon siyah-beyazlı forma ile çıktığı 11 resmi maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergileyerek skora katkı sağladı.

30 yaşındaki deneyimli futbolcu Rachid Ghezzal 2021 yılında Leicester City'den transfer olmuştu.