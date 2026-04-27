Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertli takımda maça ilk 11'de başlayan Ederson ilk yarıdaki bir pozisyonda sarı kart gördü. Brezilyalı kaleci, Galatasaray'ın kullandığı penaltı öncesinde 62. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

Derbinin ardından gördüğü kırmızı kart nedeniyle özür dileyen Ederson, ülkesi Brezilya'da da gündem oldu. Globo'da yer alan haberde Ederson'la ilgili, "Ederson, hakemle şiddetli bir şekilde tartıştıktan sonra ikinci sarı kartını gördü. Ederson, sahadan ayrılırken VAR kabinine yumruk attıktan sonra tünelden soyunma odasına doğru ilerledi." denildi.

Terra isimli haber sitesinde Ederson'un gördüğü kırmızı kartla ilgili, "2026 Dünya Kupası'nda Brezilya'yı temsil etmesi için adaylardan biri olan Fenerbahçe kalecisi Ederson, Galatasaray ile oynanan derbide üzücü bir olaya karıştı. Penaltı itirazında aşırıya kaçan Ederson, ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı. Bunun ardından, soyunma odasına giden tünele girmeden önce VAR kabinine yumruk attı." ifadeleri yer aldı.

Noataque ise derbideki olayı, "Fenerbahçe'nin Galatasaray'a yenildiği maçta, kaleci Ederson hakemle hararetli bir tartışmaya girdi, kırmızı kart gördü ve VAR kabinine yumruk attı." şeklinde okuyucularına aktardı.

Lance haberinde Ederson'la ilgili şu ifadelere yer verildi, "Maçın en dikkat çekici anı ise Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'un, penaltı kararı sonrası kontrolünü kaybederek VAR kabinine yumruk atması ve soyunma odasına doğru giderken oyundan atılması oldu."

EDERSON'DAN AÇIKLAMA

Ederson maçın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi, "Derbide yaşananlardan dolayı taraftarlardan ve takım arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Kırmızı kart kararına katılmıyorum ve hakem yönetimine yönelik eleştirilerimi sürdürüyorum; haksızlığa uğradığımıza inanıyorum. Sahadan çıkarken, sinirle VAR odasına doğru ani bir hareket yaptım, bunu yapmamam gerekirdi. Tüm Fenerbahçe ailesinden bir kez daha özür diliyorum!"