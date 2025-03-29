Beşiktaş Kulübü, Galatasaray derbisi öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderme yaptı.

Dünyaca ünlü İsviçreli eski hakem Urs Meier'in fotoğrafını paylaşan Beşiktaş, "Siz getirmediniz, biz getirdik! Dünyaca ünlü eski hakem Urs Meier Tüpraş Stadyumu'nda." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile maçı izleyecek olan Meier'in, maçtaki pozisyonlarla ilgili yorumları Beşiktaş YouTube kanalında yayınlanacak.

İsviçreli'nin maç esnasında da önemli kararlar için yorumları dijital kanallardan duyurulacak.

URS MEIER KİMDİR?

Urs Meier, 22 Ocak 1959'da İsviçre'nin Aargau şehrinde doğmuş bir İsviçreli eski futbol hakemi ve şu anda futbol yorumcusudur. 1989 ile 2004 yılları arasında profesyonel hakemlik yapan Meier, İsviçre Süper Ligi ve İsviçre Kupası gibi önemli liglerde görev almıştır. Hakemlik kariyerinin ardından futbol yorumcusu olarak çalışmaya başlayan Meier, "Du bist die Entscheidung: schnell und entschlossen handeln" ve "Urs Meier: Mein Leben auf Ballhöhe" gibi kitaplar da yazmıştır. Urs Meier, futbol dünyasında önemli bir figür olarak tanınır.

HAKEMLİK KARİYERİ

Urs Meier, hakemlik kariyerine 1977 yılında başlamış ve 1989 yılında FIFA kokartı alarak uluslararası maçlarda görev yapma hakkı kazanmıştır. Kariyeri boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası ve Dünya Kupası gibi birçok büyük organizasyonda önemli maçlar yönetmiştir.

2002 FIFA Dünya Kupası ve 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası, Meier'in kariyerinin zirve noktalarından bazılarıdır. Bu turnuvalarda yönettiği maçlarla hem takdir toplamış hem de bazı kararlarıyla tartışma konusu olmuştur. Özellikle 2004 Avrupa Şampiyonası'nda İngiltere-Portekiz çeyrek final karşılaşmasında verdiği karar, İngiltere'de yoğun eleştiriler almış ve kendisine yönelik ciddi tepkiler oluşmuştur. Meier, bu süreçte yaşadığı baskılara rağmen profesyonelliğini korumayı başarmıştır.

HAKEMLİK SONRASI YAŞAMI

2004 yılında aktif hakemlik kariyerine son veren Urs Meier, sonrasında medya alanında çalışmalar yapmış; çeşitli futbol programlarında yorumculuk görevini üstlenmiştir. Aynı zamanda hakemlik konusunda seminerler vererek genç hakemlerin yetişmesine katkıda bulunmuştur.

Hakemlik kariyerinden sonra iş dünyasında da aktif rol alan Meier, İsviçre'de bir şirketin sahibi olmuş ve girişimcilik faaliyetlerinde bulunmuştur. Futbolun yanı sıra iş dünyasında da disiplinli ve prensipli yapısıyla tanınmıştır.

KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Urs Meier, kararlarında titizliği, oyun kurallarına olan bağlılığı ve sahadaki otoriter duruşuyla tanınan bir hakemdir. İyi derecede Almanca, Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Disiplinli çalışma tarzı ve olaylara tarafsız yaklaşımı sayesinde hem spor camiasında hem de kamuoyunda saygın bir yer edinmiştir.