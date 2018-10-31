Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe pas çalıştı
Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda Galatasaray'la karşılaşacak olan Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Erwin Koeman yönetimindeki antrenman salonda yapılan core çalışması ile başladı. Daha sonra idman sahada yapılan ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam etti.
Dar alanda yapılan pas organizasyonları ve yine dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-Lacivetliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.