Spor

Galatasaray, derbiye hazır

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesindeki son antrenmanını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde tamamladı.

AA30 Kasım 2025 Pazar 19:55 - Güncelleme:
Galatasaray, derbiye hazır
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, maçın taktik organizasyonuyla sona erdi.

Victor Osimhen, Mario Lemina ve Yunus Akgün, Fenerbahçe derbisi öncesi son antrenmanda yer aldı.

Galatasaray Futbol Takımı, yarın Chobani Stadı'nda Fenerbahçe ile saat 20.00'de karşılaşacak.

