İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8806
  • EURO
    6,5628
  • ALTIN
    293.459
  • BIST100
    120939
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da yeni transferler Jesse ve Saracchi, Denizlispor maçında sahada olacak
Spor

Galatasaray'da yeni transferler Jesse ve Saracchi, Denizlispor maçında sahada olacak

Lisansları yetişmeyen Jesse Sekidika ve Saracchi, dün akşamki kupa maçının kadrosuna alınmazken, pazar günü ligdeki Denizlispor sınavı öncesi müjdeli haber geldi. İki oyuncu da zorlu mücadelede oynayabilecek.

Fanatik16.01.2020  09:12 - Güncelleme: 16.01.2020  09:12

Galatasaray’ın yeni transferlerinden müjdeli haber... Marcelo Saracchi ile Jesse Sekidika, lisansları yetişmediği için dün akşam Çaykur Rizespor ile oynanan kupa maçının kadrosuna alınmadı. Gözler Süper Lig’deki Denizlispor karşılaşmasına çevrilirken, iki oyuncunun da lisans sorununun halledileceği öğrenildi.

Kadrosunda 17 yabancı oyuncu bulunan yeni isimleri TFF listesine kaydettirmek için, mevcut oyunculardan feragat etmesi gereken Galatasaray’da; Mariano, Nagatomo ve Nzonzi’nin dışarıda bırakılacağı belirtiliyor. Böylece iki oyuncunun da Denizlispor maçında oynamaları için bir engel kalmayacak.

Onyekuru da listeye giriyor

Sıtma hastalığını yenen ve hafta sonunda taburcu olması beklenen Onyekuru da, önümüzdeki hafta itibarıyla listeye dahil edilecek. Bu doğrultuda Andone’nin sözleşmesinin dondurulması gündemde. Transfer çalışmalarındaki gelişmelere göre konu hakkındaki son karar önümüzdeki günlerde verilecek.

Bakan Kurum İmamoğlu'na bakarak söyledi, salondan büyük alkış aldı!

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kana doymuyor: Perde arkasından yine o çıktı
Kana doymuyor: Perde arkasından yine o çıktı

Kana doymuyor: Perde arkasından yine o çıktı

Gözaltına alındı
Gözaltına alındı

Gözaltına alındı

Mesut'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık
Mesut'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Mesut'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Kapanmaya götürebilir
Kapanmaya götürebilir

Kapanmaya götürebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.