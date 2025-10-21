Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Norveç'in Bodo/Glimt takımını ağırlayacak.

RAMS Park'taki müsabaka saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak.



Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçında konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0 yenerek moral buldu.

Norveç 1. Futbol Ligi'nin son şampiyonu Bodo/Glimt ise bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başladı. Bu turda Avusturya ekibi Sturm Graz'ı iç sahada 5-0 yenen Norveç ekibi, deplasmanda da rakibine 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçlarla UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına katılmaya hak kazanan Bodo/Glimt, ilk iki haftada Çekya ekibi Slavia Prag ve İngiltere temsilcisi Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftası öncesinde topladığı 3 puanla 21. sırada yer aldı.

Bodo/Glimt ise 2 puanla 24. sırada yer alıyor.

GALATASARAY TEK EKSİK SİNGO

Sarı-kırmızılı oyuncu Wilfried Singo, Bodo/Glimt karşısında forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde sol arka adalesinden sakatlanan Singo, Norveç ekibi karşısında yarın oynayamayacak.

TARAFTAR DESTEĞİNİ ARKASINA ALACAK

Galatasaray'ın bu maçtaki en büyük kozlarından bir tanesi taraftarı olacak.

Son yıllarda sahasında ortalama 45 bin seyirci önünde oynayan sarı-kırmızılı ekip, yarın yine dolu tribünler önünde mücadele edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçında rakip oyunculara büyük bir baskı yapan sarı-kırmızılı taraftarların, aynı desteği yarın da vermesi bekleniyor.

Öte yandan yaklaşık 8 bin 500 kapasiteli ve zemini suni çim olan Aspmyra Stadı'nda maça çıkan Bodo/Glimt ekibinin oyuncuları, yarın alışkın olmadıkları bir atmosferde sahaya çıkacak.

RAMS PARK'TAKİ SON 29 MAÇTA KAYBETMEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, sahasında oynadığı son 29 resmi maçta yenilmedi.

RAMS Park'taki son mağlubiyetini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 29 resmi maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 21'i Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 29 resmi müsabakada 21 galibiyet, 8 beraberlik yaşadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÜST ÜSTE 2. KEZ GALİP GELMEK İSTİYOR

Galatasaray, uzun zaman sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig/grup etabında üst üste 2 kez galibiyet elde etmek için Bodo/Glimt'in karşısına çıkacak.

Teknik direktör Fatih Terim'in yönetiminde 2012-2013 sezonunun grup aşamasında 7 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında Romanya ekibi CFR Cluj'u 3-1, İngiltere temsilcisi Manchester United'ı 1-0 ve Portekiz'den Braga'yı 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, bu dönemde üst üste 3 galibiyet almıştı.

Sarı-kırmızılılar, söz konusu dönemden sonra Şampiyonlar Ligi'nin grup/lig aşamasında üst üste 2 galibiyet yaşayamadı.

BODO/GLİMT, BU SEZON İLK DEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MÜCADELE EDİYOR

Norveç temsilcisi, bu sezon tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyor.

Daha önce organizasyonun eleme turlarında yer alan ancak grup veya lig aşamasına katılamayan Norveç temsilcisi, tarihindeki üçüncü UEFA Şampiyonlar Ligi maçına Galatasaray karşısında çıkacak.

Sarı-kırmızılılar, yarınki karşılaşmayı kazanması halinde Bodo/Glimt'e tarihindeki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi yenilgisini yaşatacak.

BODO/GLİMT, AVRUPA DEPLASMANLARINDA ZORLANIYOR

Norveç temsilcisi, Avrupa kupalarında çıktığı son 8 dış saha karşılaşmasından galibiyet alamadı.

Son olarak geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Braga'yı 2-1 yendikleri karşılaşmasında deplasman galibiyeti alan Bodo/Glimt, sonrasında çıktığı 8 deplasman maçında 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

BODO/GLİMT, SON DOKUZ AVRUPA MAÇINDA 5 YENİLGİ YAŞADI

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale kadar yükselen, Bodo/Glimt, son 9 Avrupa maçında 5 mağlubiyet gördü.

Norveç temsilcisi, 2024-2025 sezonundaki Avrupa Ligi'nin son 16 turu rövanş maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'a 2-1 yenildikleri karşılaşmayla başlayan süreçte 5 mağlubiyet ve 2'şer galibiyet ile beraberlik yaşadı.

NORVEÇ EKİBİ, SON LİG MAÇINDAN GALİBİYETLE AYRILDI

Bodo/Glimt, Norveç 1. Futbol Ligi'ndeki son karşılaşmasında Sarpsborg 08'i 5-2 yendi.

Teknik direktör Kjetil Knutsen'in yönetimindeki Bodo/Glimt, ligin 25. haftasındaki maçta Sarpsborg 08'i deplasmanda 5-2 yenerek, 55 puana yükseldi.

Ligde 1 maç eksiği bulanan Bodo/Glimt, 56 puana sahip lider Viking'in ardından ikinci sırada bulunuyor.