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Spor

Galatasaray, Devler Ligi'nde berabere kaldı

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle 2-2 berabere kaldı.

19 Eylül 2024 Perşembe 23:05 - Güncelleme:
Galatasaray, Devler Ligi'nde berabere kaldı
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UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk etti.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. 64 ve 67. dakikalarda A. Staskova ile Galatasaray Petrol Ofisi 2-0'ı bulsa da, 77. dakikada Benan Altıntaş (k.k.) ve 90+9. dakikada K. Kosikova'nın golleri, maçın sonucunu 2-2 ilan etti.

Eşleşmenin rövanşı 25 Eylül Çarşamba günü TSİ 19.00'da Prag'da oynanacak.

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