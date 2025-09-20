İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2025 Cumartesi / 28 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4171
  • EURO
    48,7056
  • ALTIN
    4903.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray Devler Ligi'nde kayıp! Çarpıcı istatistik ortaya çıktı
Spor

Galatasaray Devler Ligi'nde kayıp! Çarpıcı istatistik ortaya çıktı

Frankfurt deplasmanında 5-1'lik ağır bir yenilgi alan Galatasaray, Devler Ligi'nde son 33 maçta sadece 3 galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılılar, içeride 8 maçtır kazanamazken deplasmanda da tek galibiyetle yetindi. Okan Buruk'un tercihleri eleştirilerin odağı oldu.

Akşam20 Eylül 2025 Cumartesi 08:55 - Güncelleme:
Galatasaray Devler Ligi'nde kayıp! Çarpıcı istatistik ortaya çıktı
ABONE OL

Son 3 sezondur üst üste Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, Avrupa arenasında bu unvana layık olamadı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayan Sarı-Kırmızılılar, çıktığı ilk maçta Frankfurt'a 5-1'lik skorla kaybetti. Aslan, bu sonuçla birlikte Devler Ligi'nde çıktığı son 33 maçta 21. yenilgisini yaşamış oldu. Cim-Bom, bu süreçte yalnızca 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. 2015'te Benfica, 2018'de L.Moskova ve 2023'te M.United'ı deviren Aslan, 9 kez de berabere kaldı.

İÇERDE 8 MAÇTIR ZAFER YOK

Son galibiyetini 2023-24'te grup aşamasında oynadığı ManU deplasmanında alan Sarı-Kırmızılılar, iç sahada 8 maçtır galip gelemiyor. Son olarak L.Moskova'yı İstanbul'da yenen Cim-Bom; devamında Schalke, Porto, PSG, R.Madrid, C.Brugge, Kopenhag, B.Münih ve M.United'ı ağırladı. Bu mücadelelerin 4'ünde mağlup oldu, diğer 4'ünde ise berabere kaldı. R.Madrid, PSG, B.Münih ve Porto'ya kaybeden Sarı-Kırmızılılar, Schalke, Club Brugge, Kopenhag ve Manchester United ile berabere kaldı.

DIŞARDA 1 GALİBİYET 2 BERABERLİK

Aslan, bu 33 maçlık periyotta 17 kez deplasmanda maça çıktı. Galatasaray, oynadığı dış saha müsabakalarında sadece 1 galibiyet elde edebildi. Rakiplerine konuk olduğu karşılaşmalarda 2 kez sahadan beraberlikle ayrılan Cim-Bom, 14 defa Türkiye'ye mağlubiyetle döndü. Kadrosunu Osimhen, Singo, Uğurcan, Sane gibi isimlerle güçlendirerek Devler Ligi'nde başarı hedefleyen temsilcimiz, 5-1'lik yenilgi ile eleştirilerin odağı oldu. Buruk, ilk 11 tercihi ve özellikle 2. yarıdaki oyun planıyla tartışma konusuydu.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.