Son 3 sezondur üst üste Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, Avrupa arenasında bu unvana layık olamadı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayan Sarı-Kırmızılılar, çıktığı ilk maçta Frankfurt'a 5-1'lik skorla kaybetti. Aslan, bu sonuçla birlikte Devler Ligi'nde çıktığı son 33 maçta 21. yenilgisini yaşamış oldu. Cim-Bom, bu süreçte yalnızca 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. 2015'te Benfica, 2018'de L.Moskova ve 2023'te M.United'ı deviren Aslan, 9 kez de berabere kaldı.

İÇERDE 8 MAÇTIR ZAFER YOK

Son galibiyetini 2023-24'te grup aşamasında oynadığı ManU deplasmanında alan Sarı-Kırmızılılar, iç sahada 8 maçtır galip gelemiyor. Son olarak L.Moskova'yı İstanbul'da yenen Cim-Bom; devamında Schalke, Porto, PSG, R.Madrid, C.Brugge, Kopenhag, B.Münih ve M.United'ı ağırladı. Bu mücadelelerin 4'ünde mağlup oldu, diğer 4'ünde ise berabere kaldı. R.Madrid, PSG, B.Münih ve Porto'ya kaybeden Sarı-Kırmızılılar, Schalke, Club Brugge, Kopenhag ve Manchester United ile berabere kaldı.

DIŞARDA 1 GALİBİYET 2 BERABERLİK

Aslan, bu 33 maçlık periyotta 17 kez deplasmanda maça çıktı. Galatasaray, oynadığı dış saha müsabakalarında sadece 1 galibiyet elde edebildi. Rakiplerine konuk olduğu karşılaşmalarda 2 kez sahadan beraberlikle ayrılan Cim-Bom, 14 defa Türkiye'ye mağlubiyetle döndü. Kadrosunu Osimhen, Singo, Uğurcan, Sane gibi isimlerle güçlendirerek Devler Ligi'nde başarı hedefleyen temsilcimiz, 5-1'lik yenilgi ile eleştirilerin odağı oldu. Buruk, ilk 11 tercihi ve özellikle 2. yarıdaki oyun planıyla tartışma konusuydu.