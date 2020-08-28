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Spor

Galatasaray, Diagne ile kazandı

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlediği hazırlık maçında İstanbulspor'la karşı karşıya geldi. 1-0 galip ayrılıan sarı-kırmızılıların golünü Mbaye Diagne attı.

28 Ağustos 2020 Cuma 18:56 - Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 18:56
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Galatasaray 2. hazırlık maçında Florya Metin Oktay Tesislerinde İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada tek gol çıktı ve sarı-kırmızılılar maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren gol, 22. dakikada yeni transfer Emre Kılınç'ın asistinde Mbaye Diagne'den geldi.

Galatasaray karşılaşmaya Okan, Elabdelloui, Luyindama, Marcao, Saracchi, Arda, Taylan, Feghouli, Babel, Emre ve Diagne 11'iyle başladı.

İLK HAFTA GAZİANTEP FK İLE KARŞILAŞACAK

Galatasaray, İstanbulspor maçının ardından sırasıyla Ümraniyespor, Hatayspor ve Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, 3 Eylül 2020 Perşembe günü Gaziantep FK ile yapacağı hazırlık maçını ligin ilk haftasın karşılaşacakları için iptal edildiğini açıklamıştı. Sarı-Kırmızılı takım aynı gün Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'la karşılaşacak.

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