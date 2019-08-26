Galatasaray Falcao'yu beklerken sürpriz isim geliyor!

32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7995
  • 6,4533
  • 281.805
  • 96250.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray, Diagne'yi gönderir göndermez Amiens forması giyen Moussa Konate'yi renklerine bağlayacak

Mbaye Diagne'yi satış listesine koyan Galatasaray, Senegalli forveti gönderir göndermez Moussa Konate için Amiens'le masaya oturacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TM Dijital Haber Merkezi

Diagne ile yola devam edilemeyeceğini anlayan Galatasaray yönetimi bir yandan Falcao için yoğun mesai harcarken diğer yandan sürpriz bir forveti gündemine aldı.

KONATE GALATASARAY'IN LİSTESİNDE

Diagne’yi satıp yerine iyi bir golcü almak isteyen sarı kırmızılılar Amiens forması giyen Moussa Konate ile ilgilenirken, Fransızların yıldız oyuncu için 10 milyon Euro istemeleri sarı kırmızılı yönetimi ‘Diagne’yi bir an önce elden çıkarıp Konate’yi almalıyız’ tercihine itti. 2017’de 3,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sion’dan Amiens’e transfer olan Konate Lig 1’de çıktığı 65 maçta 21 gol 4 asist yaparken, 26 yaşındaki Senegalli’nin daha önce Genoa, Krasnodar deneyimleri yaşaması dikkat çekti.

Kanat forvet stiliyle Fatih Terim’den tam not alan Moussa Konate 21 kez Milli Takıma seçilirken, oyuncunun hem iki ayağını kullanması, hem de tek vuruşlardaki becerisi Galatasaray’ın forvet sorununu bitirecek gibi gözüküyor.

HDP´liler oğlu için oturma eylemi yapan anneye saldırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Zap'a 'Pençe' darbesi: 2 terörist öldürüldü

Zap'a 'Pençe' darbesi: 2 terörist öldürüldü

Galatasaray Falcao'yu beklerken sürpriz isim geliyor!

Galatasaray Falcao'yu beklerken sürpriz isim geliyor!

5 milyon yıllık ve Türkiye’deki tek tescilli kayalık! Havadan görüntülendi

5 milyon yıllık ve Türkiye’deki tek tescilli kayalık! Havadan görüntülendi

Son dakika! İşte Mehmet Topal'ın yeni adresi

Son dakika! İşte Mehmet Topal'ın yeni adresi

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlıdan akılalmaz savunma!

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlıdan akılalmaz savunma!

Rusya'dan yine çok konuşulacak açıklama!

Rusya'dan yine çok konuşulacak açıklama!

O caniye 'kahraman' demişti.. İşte istenen hapis cezası

O caniye 'kahraman' demişti.. İşte istenen hapis cezası

'Namus için öldürdüm' dedi, gerçek eşinin ifadesinde ortaya çıktı

'Namus için öldürdüm' dedi, gerçek eşinin ifadesinde ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

5 milyon yıllık! Türkiye’deki tek tescilli kayalık havadan görüntülendi

5 milyon yıllık! Türkiye’deki tek tescilli kayalık havadan görüntülendi

Nesli tükenme riski altında! Türkiye'nin o bölgesinde yaşıyor

Nesli tükenme riski altında! Türkiye'nin o bölgesinde yaşıyor

'Şah'ın araba koleksiyonundan göz kamaştırıcı araçlar

'Şah'ın araba koleksiyonundan göz kamaştırıcı araçlar

Ressam köpek sahibine para kazandırıyor

Ressam köpek sahibine para kazandırıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA