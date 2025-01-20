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Spor

Galatasaray, Dinamo Kiev maçına hazır

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

IHA20 Ocak 2025 Pazartesi 15:53 - Güncelleme:
Galatasaray, Dinamo Kiev maçına hazır
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında yarın evinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basın kapalı bölümünde ise Dinamo Kiev maçının taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmanda bugün doğum günü olan takım malzemecisi Veli Muğlı'nın doğum günü kutlandı.

Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Nijeryalı eski futbolcu John Obi Mikel de Victor Osimhen'in davetlisi olarak Florya'ya geldi.

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