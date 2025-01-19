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Spor

Galatasaray-Dinamo Kiev maçını Kristo Tohver yönetecek

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Dinamo Kiev maçının hakemi Kristo Tohver oldu.

IHA19 Ocak 2025 Pazar 16:01 - Güncelleme:
Galatasaray-Dinamo Kiev maçını Kristo Tohver yönetecek
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UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray ile Dinamo Kiev arasında oynanacak müsabakada Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver düdük çalacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray salı günü evinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile mücadele edecek. Karşılaşmayı Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ile Sander Saga yapacak. Maçın 4. hakemi ise Kevin Kaivoja olacak. Müsabakada VAR'da aynı ülkeden Marko Liiva, AVAR'da da Joonas Jaanovits görev alacak.

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