Galatasaray Kulübü Divan Üyesi Turcan Bolayır, divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bolayır'ın, Mauro Icardi ve Victor Osimhen ile ilgili sözleri dikkat çekti.

İşte o sözler:

"Ben Galatasaray'ın ciğerine konuşuyorum. Kimselere laf atmıyorum. İnsanları küçültmüyorum. Burada davalık konular olur. Ne söyleyeceğimi şaşırdım, psikolojim bozuldu. Buradakiler umrumda değil, ben onbinlerce adamlara hitap ettim. Bu beyefendi, Süheyl Batum hocam da benim talebem. Bana vız gelir tırıs gider ama yakışmıyor Galatasaray'a. Turcan Bolayır'ı silemezsiniz, mümkün değil. Yazıklar olsun. Benim sesimi kesemezsiniz."

"MAÇLARI İZLERKEN ÇOCUK ASPİRİNİ ALIYORUM; HEP 2-1"

"Sekiz puan farkla birinci devreyi bitirdik. Çok zor koşullar altında çocuklar, canlarını dişlerine taktı. Biraz acemi hakemler var, yetişmeleri lazım. En yakın rakibimizi sekiz puan geçtik. İkinci devre dokuz deplasmanımız var. Dokuz deplasmanın dört tanesi zor takımlar, Anadolu takımları. Rakibimiz Fenerbahçe ile oynayacağız, Beşiktaş ile oynayacağız. Derken puan kaybı olabilir mi, bunlara bakmak lazım. Bizim bütün para buradan geliyor. Avrupa'da başarılı olunca euro geliyor. Dişli takımlardır bunların çoğu. İkinci devre hepsi hazırlık yapacak, yeni transferler yapacaklar. Onun için çok dikkatli hareket etmemiz lazım. Sekiz epeyi bir farktır ama iki maç yenilip iki maç berabere kalınca adam sana yetişir arkadan. Ben maç seyrederken bunalıma giriyorum, aspirin alıyorum, zor maç kazanıyoruz. Son 3 maçı 2-1 2-1 2-1 kazandık. 1-1'ken uzaktan toptu birisi, hakem penaltı verdi maçı aldık. Sinirlerim bozuluyor. Çocuk aspirini alıyorum kalbim çarpmasın diye. Galatasaraylılık bu."

"İKİ KAFA GOLÜ İÇİN 75 MİLYON EURO VERMEK AKILCI DEĞİL"

"Akılcı transfer politikası lazım. 75 milyon euro'ya adam iki kafa golü atacak bana yaramaz. Riskli adamlar riskli. Sakatlanınca para gider. Cepten harcamaya başlarsın. Bankalara borçları silelim derken başka borçlar çıkar."

"ICARDI PARALARI YİYOR"

"Icardi sempatik, yakışıklı, iyi. Güzel bir futbolcu. Ben anlamadım. Zor bir ameliyat geçirdi diyelim. Ben kalça kırığı ameliyatında 7 ay yerimden kalkamadım. Bu kadar zor bir ameliyat sonrası hala Buenos Aires'te mi? Yeni partneriyle Dubai'ye gitmiş. Sen kimin paralarını yiyorsun! Milyonlarca euro parayı cebe attı, hanımıyla da arası bozuk beni ilgilendirmez, sen geri İstanbul'a geleceksin, Yener İnce'nin ve yönetiminin kontrolüne gireceksin. Hastaneyse burada gırla hastane var. Galatasaray'a bağlı bir futbolcudur. İşi bittiyse, ameliyatını olur, rejenere olur burada. Hastanelerimizde neler var. Paran da bol, istediğin hastaneye gidersin. Yeni partneriyle Dubai'de, oh. Güzel yavrum, bol bol hurma ye geliştir kendini."

"1 HAFTA SONRA TIKIR TIKIR TOP OYNAMAYA BAŞLADI"

"İnşallah iyi futbolcular alırız. Kemiklerinin sesini duyarız topa vurunca. Bizimkilere bakıyorum, mücadelelerde yere yatıyor, 1 dakika kalkmıyor. Ondan sonra canavar. Nasıl oldu bu iş yahu! Sen demin sakat değil miydin 30 saniye evvel. Şimdi isim vermeyeyim, canavar gibi bir futbolcumuz, gollerini de atıyor tamam. Bir maçta çok sıkı bir, yani sakatlık geçirdi zannetmiştim. Bileğin üstünden sakatlandı mı bir adam 3 ay kalkamaz. 3 gün 1 hafta sonra tıkır tıkır top oynamaya başladı. Bravo, maşallah, sağlam kemikliymiş."

"MUSLERA'NIN YEDEĞİNİ BULAMADIK"

"Bir futbolcumuz daha var, kafaya çıkıyor, senin boyun kısa, uzun boylu alır senden topu. Yerde kalıyor 3 dakika, sonra oynamaya başlıyor. Okan Hocaya buradan mesajımı iletiyorum, teşekkürler çalışmalar. Bunları bazı insanlar iyi karşılamıyor. Muslera'nın yedeğini bulamadık. Bulunmaz. Öyle bir centilmen, efendi. İyi hatırlarla ayrılacak. Onun için bir şey söyleyemem. Onun ayarında bir futbolcu bulamayız ama mutlak surette yedek ister."

"OSIMHEN, SEN AYAKTA KALACAKSIN"

"75 milyon euro değerindeki Osimhen, kral adam. Onun da bileği zayıf, mücadele ederken bir bakıyorum yerde. Ne oldu kardeşim, sen 75 milyonluk futbolcusun, sen ayakta kalacaksın. Gol atabilir. Unutmayın, Osimhenler ile iş bitmez. Futbol, kollektif bir spordur. Sağdan soldan orta gelirse gol atabilirsin."