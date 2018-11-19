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Galatasaray, Divock Origi transferi için Liverpool ile görüşmelere başladı

Galatasaray, Liverpool’un 23 yaşındaki forveti Divok Origi’yi devre arasında kiralamak için harekete geçti, ilk görüşmeler gerçekleşti.

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Galatasaray’da transferde sıcak saatler yaşanıyor. Bleacher Report’un muhabirlerinden Dean Jones’un haberine, sarı-kırmızılılar forvet oyuncusu Divock Origi için görüşmelere başladı.

Liverpool forması giyen 23 yaşındaki golcü için Galatasaray’ın Liverpool’la iletişime geçtiği ifade edildi. Origi için ocak ayı transfer dönemi için görüşmeler yapıldığı ve kiralama konusunda transfer teklifinin bulunduğu belirtildi.

İlk görüşmelerin yapıldığı, ilerleyen günlerde de detaylı bir görüşme olacağı aktarıldı. 

(Milliyet)

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