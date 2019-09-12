Galatasaray Doğa Sigorta iki transfer birden açıkladı

Galatasaray Doğa Sigorta, Monaco forması giyen Amerikalı guard Lazeric Jones ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Galatasaray Doğa Sigorta ayrıca Ben Moore'u da kadrosuna kattı.

Sarı-Kırmızılıların konuyla ilgili resmi sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

“Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı oyuncu Lazeric Jones ile bir yıllık anlaşmaya vardı.

1.83 m boyundaki oyuncu guard pozisyonunda görev alıyor.

11 Ağustos 1990’da ABD’nin Chicago şehrinde dünyaya gelen oyuncu kolej kariyerine John A. Logan’da başladı. 2010 yılında UCLA’e geçiş yaptı. 2011-12 sezonunda takımının kaptanı olan Jones sezonu 13.5 sayı, 4.1 asist ve 3.5 ribaund ortalamalarıyla tamamladı.

Avrupa kariyerine 2012 yazında Maccabi Rishon ile sözleşme imzalayarak başladı. 2014-15 sezonunda Szolnoki Olaj ile Adriyatik Ligi ve EuroCup’ta 31 maça çıkan 29 yaşındaki guard 13.3 sayı, 2.6 ribaund ve 3.9 asist ortalamaları tutturdu. 2016 yılının Ocak ayında ülkemiz ekiplerinden Pınar Karşıyaka ile anlaştı ve Türkiye’ye ilk adımını attı. 2017-18 sezonunda Sakarya BB Basketbol ile imzaladı ve çıktığı 29 maçta 11.9 sayı, 1.8 ribaund, 3.7 asist ve 1 top çalma ortalamaları yakaladı. Sakatlığının izlerini sildiğini kanıtlayan oyuncu 2018-19 sezonunda AS Monaco forması giydi. Fransa Ligi’nde 27 maçta 8 sayı,1.8 ribaund ve 3.5 ortalamalarıyla oynadı.

Oyuncumuza Galatasaray’a hoş geldin der, formamız altında başarılı bir sezon dileriz.”

BEN MOORE AÇIKLAMASI

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımımız, sakatlığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalacak oyuncumuz Marko Arapovic’in yokluğunda Birleşik Amerikalı oyuncu Ben Moore ile anlaşmaya vardı.

2.03 m boyundaki oyuncu forvet/pivot pozisyonlarında forma giyiyor.

13 Mayıs 1995’te dünyaya gelen Ben Moore, kolej kariyerini SMU’da tamamladı. 2017-2018 sezonunda ilk profesyonel kontratını NBA takımlarından Indiana Pacers ile imzaladı. Pacers’ın G-League takımı olan Fort Wayne Mad Ants ile birlikte 43 maça çıktı ve 11.7 sayı, 6.4 ribaund, 1.9 asist ve 1 top çalma istatistikleri yakaladı. 2018-19 sezonunu San Antonio Spurs’ün G-League ekibi olan Austin Spurs ile geçirdi. Çıktığı 43 maçta 12.2 sayı, 8.9 ribaund, 2 asist ve 1.3 top çalma istatistikleri yakaladı.

Kariyerini ilk kez bu sezon Avrupa’ya taşıyacak olan Ben Moore’a hoş geldin der, formamız altında başarılı bir sezon dileriz.