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Spor

Galatasaray Doğa Sigorta'da koronavirüs vakası

Galatasaray Doğa Sigorta, yapılan koronavirüs testleri sonucunda bir oyuncunun testinin pozitif çıktığını duyurdu.

IHA10 Eylül 2020 Perşembe 22:35 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 22:35
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Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık ve idari kadrolarındaki çalışanlarımız için 9 Eylül Çarşamba günü Antalya’da yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası bir oyuncumuzun sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. 

Oyuncumuz, takımımızın Antalya kampından ayrılarak izole edilmiş şekilde İstanbul’a gönderilmiştir. Oyuncumuzun tedavi ve izolasyon süreci başlamıştır. Testi pozitif çıkan oyuncumuzla birlikte iki oyuncumuz da izolasyon sürecine başlanması amacıyla İstanbul’a geri dönmüştür" denildi.

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