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Galatasaray Doğa Sigorta'yı 82-77 yenen Anadolu Efes, seride 1-0 öne geçti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Galatasaray Doğa Sigorta'yı 82-77 yenerek seride 1-0 öne geçti.

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Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği eşleşmenin ikinci maçı, 2 Haziran Pazar günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Karşılaşmaya savunmada etkili başlayan Anadolu Efes, pota altından bulduğu basketlerle 3. dakikayı 8-1 önde geçti. Galatasaray Doğa Sigorta, çeyreğin son bölümünde kenardan oyuna dahil olan Can Korkmaz'ın tempolu oyunuyla farkı kapatsa da ev sahibi takım birinci periyodu 22-19 üstün tamamladı.

İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler kaydeden sarı-kırmızılı ekip, 14. dakikada öne geçti: 26-27. Boyalı alanı oyunun iki yönünde iyi kullanan Galatasaray Doğa Sigorta, ritmini kaybeden Anadolu Efes karşısında 18. dakikayı 40-34 üstün bitirdi. Konuk ekip, ilk yarıyı da 43-41 önde kapattı.

İkinci yarı tempolu başladı. Skor üstünlüğünün sık sık el değiştirdiği mücadelede Galatasaray Doğa Sigorta, hızlı hücumlardan kaydettiği sayılarla 25. dakikayı 55-53 üstün geçti. Dış atışlardan Beaubois ve Simon ile pota altında ise Dunston'la skor üreten Anadolu Efes, 28. dakikada üstünlüğü yakaladı: 60-57. Lacivert-beyazlı ekip, serbest atış çizgisinden bulduğu basketlerle final periyoduna 64-63 üstün girdi.

Son çeyrek büyük çekişmeye sahne olurken, hızlı hücumlardan basketler bulan Anadolu Efes, basit top kayıpları yapan sarı-kırmızılılar önünde 34. dakikayı 70-67 galip durumda geçti. Beaubois'in üç sayılık basketine Webster ve Arapovic ile karşılık veren Galatasaray Doğa Sigorta, 36. dakikada eşitliği sağladı: 73-73. Son bölümde Micic'in sayılarıyla üstünlüğü yeniden eline alan lacivert-beyazlılar, maçı 82-77 kazandı.

Öte yandan, 2015-2017 yıllarında Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın formasını giyen Ekpe Udoh, mücadeleyi kenardan takip etti.

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