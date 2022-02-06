Galatasaray, Domenec Torrent ile kazanamıyor

6 Şubat 2022 Pazar 19:00 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 19:00

Galatasaray'ın başında dördüncü Spor Toto Süper Lig maçına çıkan İspanyol teknik direktör Domenec Torrent, henüz galibiyetle tanışamadı.

Sarı-kırmızılı ekipte Süper Lig'in 20. haftasında 1-0 kaybedilen GZT Giresunspor müsabakasının ardından teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Tecrübeli teknik adamın yerine uzun süre Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan Torrent getirildi.

Göreve başlamasının ardından sarı-kırmızılı takımın başında 4. Süper Lig karşılaşmasına çıkan 59 yaşındaki teknik direktör, bu karşılaşmalarda istediği sonucu göremedi.

Ligin 21. haftasında deplasmanda 2 kez öne geçtiği Atakaş Hatayspor mücadelesini 4-2 kaybeden Torrent yönetimindeki Galatasaray, 22. haftada konuk ettiği Kasımpaşa karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, 23. haftada ise sahasında lider Trabzonspor'a karşı yine öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup oldu.

Torrent yönetimindeki Galatasaray, 4. lig maçına deplasmanda Aytemiz Alanyaspor karşısında çıktı. Sarı-kırmızılılar, 39. dakikada Wilson Eduardo'nun attığı gole 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile cevap verdi. Müsabakanın 71. dakikasında Juanfran'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan rakibi karşısında pozisyon üretmekte zorlanan Galatasaray, skor üstünlüğünü ele alamadı ve sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bu beraberlikle Torrent, yeni takımının başında ilk kez puanla tanışırken, galibiyet hasretini dindiremedi. Galatasaray, Alanyaspor beraberliğiyle ligdeki puanını 28'e taşıdı.