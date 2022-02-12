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Spor

Galatasaray, Domenec Torrent ile kazanamıyor

Süper Lig'in 25. haftasında evinde Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 5 lig maçında da galibiyet alamadı.

12 Şubat 2022 Cumartesi 21:37 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 21:37
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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da kötü gidişat devam ediyor.

Galatasaray, görevinden ayrılan Fatih Terim'in yerine teknik direktörlüğe getirilen Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 5 lig maçında da galibiyet elde edemedi.

Sarı-kırmızılı takım, İspanyol teknik adam idaresinde ligde oynadığı karşılaşmalardan 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, Torrent yönetiminde Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybederken, Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor ile berabere kaldı.

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