İSTANBUL 3°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2022 Pazar / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Domenec Torrent ile yine kazanamadı
Spor

Galatasaray, Domenec Torrent ile yine kazanamadı

Süper Lig'in 23. haftasında evinde Trabzonspor'a 2-1 yenilen Galatasaray, Domenec Torrent yönetiminde 3. maçında da galibiyet alamadı.

IHA23 Ocak 2022 Pazar 21:28 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 21:28
ABONE OL

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, sarı-kırmızılıların başında çıktığı 3 maçtan da mağlup ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında evinde Trabzonspor ile mücadele eden Galatasaray, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların yeni Teknik Direktörü Domenec Torrent, 3 karşılaşmasına çıktı. İspanyol teknik ilk iki müsabakasında Hatayspor ve Kasımpaşa'ya mağlup olmuştu. Torrent, Trabzonspor maçıyla da galibiyete ulaşamadı.

Domenec Torrent'li Galatasaray kaybettiği 3 maçta da öne geçip üstünlüğü koruyamadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.